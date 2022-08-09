Ф'юрі оголосив про повернення в бокс і обрав суперників: хто потрапив у список
Відновити виступи на профі-рингу вирішив непереможний чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі. Він завершив кар'єру навесні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter британця.
33-річний боксер анонсував повернення в ринг. Відновлення кар'єри "Циганський Король" пов'язав із незавершеними боксерськими справами.
"Я вирішив повернутися в бокс, щоб стати першим в історії чемпіоном у важкій вазі з двома трилогіями – з Деонтеєм Вайлдером і Дереком Чісорою. Завжди казав, що наприкінці своєї кар'єри битимуся з Чісорою. І ось ми тут, щоб бити всі рекорди та створювати прецеденти", – заявив Ф'юрі.
Британський важковаговик також презентував свого тренера. Ним став Айзек Лоу, який працював у командах попередніх наставників боксера – Пітера Ф'юрі та Шугара Гілла Стюарда.
Після перемоги над Ділліаном Вайтом у квітні Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення професіональної кар'єри. Щоправда, активними коментарями він увесь час натякав на можливе повернення.
До слова, раніще зробили підбірку ключових подій перед боєм-реваншем між Усиком і Джошуа.
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