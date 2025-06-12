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Усик уже год на вершине: свежий рейтинг P4P от The Ring

Фото: Александр Усик (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Журнал The Ring обнародовал обновленный рейтинг боксеров независимо от весовой категории (P4P). Украинец Александр Усик продолжает удерживать первую позицию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт издания.

Усик отметил годовщину

Обладатель чемпионских поясов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе, неизменно удерживает первое место с мая 2024 года - с тех пор, когда он победил британца Тайсона Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона.

На второй строчке - японец Наоя Иноуэ, который владеет всеми титулами во втором легчайшем весе. Тройку замыкает американец Теренс Кроуфорд - действующий чемпион WBA в первом среднем весе.

Что изменилось в топ-10

Единственное смещение в первой десятке касается японца Дзюнто Накатани. После победы в объединительном бою над соотечественником Ресуке Нисида, он поднялся на шестое место, обойдя американца Джесси Родригеса, который теперь идет седьмым.

Рейтинг P4P от The Ring, топ-10

  1. Александр Усик (Украина, супертяжелый вес)
  2. Наоя Иноуэ (Япония, второй легчайший)
  3. Теренс Кроуфорд (США, первый средний)
  4. Дмитрий Бивол (полутяжелый)
  5. Артур Бетербиев (полутяжелый)
  6. Дзюнто Накатани (Япония, легчайший)
  7. Джесси Родригес (США, самый легкий)
  8. Сауль Альварес (Мексика, вторая средняя)
  9. Кен Сиро (Япония, первый легчайший)
  10. Давид Бенавидес (США, полутяжелый)

 

Накануне Усик сделал новое заявление о завершении карьеры и рассказал, где хотел бы провести последний бой.

А чуть ранее боксер из топ-10 рейтинга P4P уверенно назвал победителя реванша Усик - Дюбуа.

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