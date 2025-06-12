Усик уже год на вершине: свежий рейтинг P4P от The Ring

Усик отметил годовщину

Обладатель чемпионских поясов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе, неизменно удерживает первое место с мая 2024 года - с тех пор, когда он победил британца Тайсона Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона.

На второй строчке - японец Наоя Иноуэ, который владеет всеми титулами во втором легчайшем весе. Тройку замыкает американец Теренс Кроуфорд - действующий чемпион WBA в первом среднем весе.

Что изменилось в топ-10

Единственное смещение в первой десятке касается японца Дзюнто Накатани. После победы в объединительном бою над соотечественником Ресуке Нисида, он поднялся на шестое место, обойдя американца Джесси Родригеса, который теперь идет седьмым.

Рейтинг P4P от The Ring, топ-10