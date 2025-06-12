Усик вже рік на вершині: свіжий рейтинг P4P від The Ring

Журнал The Ring оприлюднив оновлений рейтинг боксерів незалежно від вагової категорії (P4P). Українець Олександр Усик продовжує утримувати першу позицію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт видання.
Володар чемпіонських поясів WBC, WBA та WBO у надважкій вазі, незмінно утримує перше місце з травня 2024 року – відтоді, коли він переміг британця Тайсона Ф'юрі в поєдинку за звання абсолютного чемпіона.
На другій сходинці – японець Наоя Іноуе, який володіє всіма титулами у другій найлегшій вазі. Трійку замикає американець Теренс Кроуфорд – чинний чемпіон WBA у першій середній вазі.
Єдине зміщення в чільній десятці стосується японця Дзюнто Накатані. Після перемоги в об'єднавчому бою над співвітчизником Ресуке Нісіда, він піднявся на шосте місце, обійшовши американця Джессі Родрігеса, який тепер іде сьомим.
Рейтинг P4P від The Ring, топ-10
Напередодні Усик зробив нову заяву про завершення кар'єри та розповів, де хотів би провести останній бій.
А трохи раніше боксер з топ-10 рейтингу P4P впевнено назвав переможця реваншу Усик – Дюбуа.