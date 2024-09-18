Усик высказался об инциденте с задержанием в Польше. В МИД рассказали об освобождении

37-летний титулованный спортсмен в ночь на 18 сентября прокомментировал собственное задержание в Польше, что вызвало оперативную реакцию со стороны украинских властей и имело резонанс в сети.

По словам Усика, произошло "недоразумение, которое быстро разрешилось".

Он выразил благодарность обществу и дипломатам за поддержку из-за данного инцидента.

"Респект польским правоохранителям, выполняющим свою работу, несмотря на рост, вес, размах рук и регалии", - написал спортсмен в stories в сети.

Усик прокомментировал ситуацию со своим задержанием в Польше в аэропорту (фото: скрин instagram.com/stories/usykaa)

Сибига высказался об освобождении Усика

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в своем Twitter (X) раскрыл детали освобождения Усика после задержания в краковском аэропорту.

Чиновник отметил, что представители министерства по поручению президента "немедленно отреагировали на задержание" чемпиона в Кракове и "способствовали его освобождению".

"Детали мне сообщил наш Генконсул. Мы считаем такие действия непропорциональными и недопустимыми по отношению к нашему чемпиону и пришлем соответствующую ноту польской стороне", - рассказал глава МИД.

Усик в Польше после инцидента с задержанием в аэропорту (фото: x.com/andrii_sybiha)

В МИД Украины добавили, что Сибига "координировал действия украинских дипломатов, находясь на границе Украины и Румынии, куда глава МИД сейчас идет со своим первым зарубежным визитом".

Задержание Усика в Польше и освобождение

Ранее сообщалось, что 17 сентября вечером стало известно о задержании украинского боксера Александра Усика в Польше в аэропорту Кракова. Спортсмен и народный депутат Жан Беленюк обнародовал в сети соответствующее видео.

После этого появилось сообщение жены Усика Екатерины, которая в сети написала, что с ним "все хорошо, ничего криминального".

В комментарии РБК-Украина представитель МИД Георгий Тихий по поводу инцидента заявил, украинская сторона "категорически не воспринимает продемонстрированное на видео отношение к своему гражданину и чемпиону".

Отметим, что по словам промоутера Усика Александра Красюка в сети по ситуации с задержанием чемпиона, "все хорошо", и "никто не был арестован", это "недоразумение".

После полуночи президент Владимир Зеленский заявил, что общался с Усиком по телефону после его задержания. И заявил, что боксер уже был освобожден в Польше.