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Усик ответил, как собирается победить Фьюри

Александр Усик (фото: instagram.com/usykaa)
Автор: Дмитрий Войналович

Александр Усик продолжает активно готовиться к бою с Тайсоном Фьюри, который состоится в феврале 2024 года в Саудовской Аравии. Но свою тактику украинский боксер предпочитает не разглашать.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью Усика авторитетному британскому журналу Boxing News .

На вопрос журналиста о том, как Александр собирается победить Фьюри, украинец ответил, что "никогда не думает об этом таким образом".

"Я знаю, что Тайсон хитрый человек и иногда он любит притворяться. Но моя стратегия состоит в том, что я должен быть готов к нему на 100 процентов. Или даже больше", - сказал он.

При этом Усик добавил, что его "не волнует, как подготовился Тайсон Фьюри".

"Это его дело. Я не буду рассказывать вам о тактике, потому что Тайсон может это прочесть", - полушутя добавил украинский чемпион.

Также Усик не исключает того, что в феврале "Фьюри может быть в гораздо лучшей форме, чем до 23 декабря".

Александр Усик (фото: instagram.com/usykaa)

Высказался Усик также и о бое Франсиса Нганну с Тайсоном Фьюри, закончившимся победой британца по решению судей.

Усик полагает, что Тайсон "недооценил своего соперника".

Напомним, что объединительный поединок между украинцем и британцем состоится в феврале 2024 года. Бой за абсолют примет аравийская столица Эр-Рияд.

Усик и Фьюри подписали контракт на поединок за боксерскую корону в конце сентября.

Первым вариантом даты боя было 23 декабря. Однако после тяжелого поединка британца против франко-камерунского бойца UFC в планы пришлось внести коррективы.

В ответ на перенос даты поединка промоутер украинца потребовал доказательств травмы "Цыганского короля" .

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Александр УсикТайсон Фьюри