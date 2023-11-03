Усик відповів, як збирається перемогти Ф'юрі

Олександр Усик продовжує активно готуватися до бою з Тайсоном Ф'юрі, який відбудеться в лютому 2024 року в Саудівській Аравії. Але свою тактику український боксер воліє не розголошувати.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Усика авторитетному британському журналу Boxing News.
Так, на питання журналіста про те, як Олександр збирається перемогти Ф'юрі, українець відповів, що "ніколи не думає про це таким чином".
"Я знаю, що Тайсон хитра людина й іноді він любить прикидатися. Але моя стратегія полягає в тому, що я повинен бути готовим до нього на 100 відсотків. Або навіть більше", - сказав він.
При цьому Усик додав, що його "не хвилює, як підготувався Тайсон Ф'юрі".
"Це його справа. Я не буду розповідати вам про тактику, тому що Тайсон може це прочитати", - напівжартома додав український чемпіон.
Також Усик не відкидає того, що у лютому "Ф'юрі може бути у набагато кращій формі, ніж до 23 грудня".
Олександр Усик (фото: instagram.com/usykaa)
Висловився Усик також і про бій Франсіса Нганну з Тайсоном Ф'юрі, який закінчився перемогою британця за рішенням суддів.
Усик думає, що Тайсон "недооцінив свого суперника".
Нагадаємо, що об'єднавчий поєдинок між українцем і британцем відбудеться у лютому 2024 року. Бій за абсолют прийме аравійська столиця Ер-Ріяд.
Усик і Ф'юрі підписали контракт на поєдинок за боксерську корону наприкінці вересня.
Першим варіантом дати бою було 23 грудня. Утім, після важкого поєдинку британця проти франко-камерунського бійця UFC в плани довелося внести корективи.
У відповідь на перенесення дати поєдинку промоутер українця зажадав доказів травми "Циганського короля".