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Усик повернувся на перше місце в рейтингу кращих боксерів за версією The Ring

Фото: Усик повернувся на перше місце у рейтингу найкращих боксерів за версією The Ring (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Олександр Усик після перемоги над Ентоні Джошуа знову очолив рейтинг кращих боксерів світу за версією авторитетного видання The Ring.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оновлений рейтинг.

Усик ще в травні вперше очолив рейтинг The Ring. Тоді він став першим важковаговиком, якому вдалося зайняти топ-1 за останні 30 років.

У червні Усика змістив японський боксер Наоя Іноуе, але після перемоги над Джошуа українець знову очолив рейтинг The Ring.

Топ-6 рейтингу за версією The Ring:

  1. Олександр Усик (Україна);
  2. Наоя Іноуе (Японія);
  3. Теренс Кроуфорд (США);
  4. Еррол Спенс (США);
  5. Сауль Альварес (Мексика);
  6. Василь Ломаченко (Україна).

Зазначимо, головна особливість рейтингу журналу The Ring полягає в тому, що він формується експертами, які намагаються порівняти всіх боксерів незалежно від їх вагових категорій. При складанні рейтингу вони керуються: результатами, видовищністю і послужним списком спортсменів.

Нагадаємо, титульний поєдинок між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа завершився перемогою українського чемпіона за рішенням суддів.

Після свого бою український боксер заявив, що хоче розділити ринг з Тайсоном Ф'юрі.

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Олександр УсикЕнтоні ДжошуаБокс