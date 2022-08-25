Усик вернулся на первое место в рейтинге лучших боксеров по версии The Ring

Александр Усик после победы над Энтони Джошуа снова возглавил рейтинг лучших боксеров мира по версии авторитетного издания The Ring.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обновленный рейтинг.
Усик еще в мае впервые возглавил рейтинг The Ring. Тогда он стал первым тяжеловесом, которому удалось занять топ-1 за последние 30 лет.
В июне Усика сместил японский боксер Наоя Иноуэ, но после победы над Джошуа украинец снова возглавил рейтинг The Ring.
Топ-6 рейтинга по версии The Ring:
Отметим, главная особенность рейтинга журнала The Ring состоит в том, что он формируется экспертами, которые пытаются сравнить всех боксеров вне зависимости от их весовых категорий. При составлении рейтинга они руководствуются: результатами, зрелищностью и послужным списком спортсменов.
Напомним, титульный поединок между Александром Усиком и Энтони Джошуа завершился победой украинского чемпиона по решению судей.
После своего боя украинский боксер заявил, что хочет разделить ринг с Тайсоном Фьюри.
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