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Усик вернулся на первое место в рейтинге лучших боксеров по версии The Ring

Фото: Усик вернулся на первое место в рейтинге лучших боксеров по версии The Ring (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Александр Усик после победы над Энтони Джошуа снова возглавил рейтинг лучших боксеров мира по версии авторитетного издания The Ring.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обновленный рейтинг.

Усик еще в мае впервые возглавил рейтинг The Ring. Тогда он стал первым тяжеловесом, которому удалось занять топ-1 за последние 30 лет.

В июне Усика сместил японский боксер Наоя Иноуэ, но после победы над Джошуа украинец снова возглавил рейтинг The Ring.

Топ-6 рейтинга по версии The Ring:

  1. Александр Усик (Украина);
  2. Наоя Иноуэ (Япония);
  3. Теренс Кроуфорд (США);
  4. Эррол Спенс (США);
  5. Сауль Альварес (Мексика);
  6. Василий Ломаченко (Украина).

Отметим, главная особенность рейтинга журнала The Ring состоит в том, что он формируется экспертами, которые пытаются сравнить всех боксеров вне зависимости от их весовых категорий. При составлении рейтинга они руководствуются: результатами, зрелищностью и послужным списком спортсменов.

Напомним, титульный поединок между Александром Усиком и Энтони Джошуа завершился победой украинского чемпиона по решению судей.

После своего боя украинский боксер заявил, что хочет разделить ринг с Тайсоном Фьюри.

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