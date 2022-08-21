Усик обрав собі наступного суперника: чиє ім'я назвав чемпіон
Олександр Усик після бою проти Ентоні Джошуа назвав ім'я свого наступного суперника. Він висловив бажання розділити ринг з Тайсоном Ф'юрі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, зроблену чемпіоном одразу після перемоги у поєдинку-реванші.
"Я буду боксувати з Тайсоном Ф'юрі, або не боксуватиму взагалі", - сказав Усик.
Він також звернувся до британця напряму та закликав того повернутися на ринг.
"Hey Tyson, back in the ring please!" - @usykaa pic.twitter.com/knXGWygzzq— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) August 21, 2022
До слова, в ніч на 21 серпня Усик захистив чемпіонські пояси за версіями WBA, IBF, WBO та IBO, а також виграв вакантний пояс від журналу The Ring.
Однак, аби стати абсолютним чемпіоном світу йому бракує одного звання - за версією WBC. Цим поясом нині володіє Тайсон Ф'юрі.
Нагадаємо, ми раніше опублікували хронологію подій бою-реваншу між Усиком і Джошуа.