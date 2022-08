Усик обрав собі наступного суперника: чиє ім'я назвав чемпіон

"Я буду боксувати з Тайсоном Ф'юрі, або не боксуватиму взагалі", - сказав Усик.

Він також звернувся до британця напряму та закликав того повернутися на ринг.

"Hey Tyson, back in the ring please!" - @usykaa pic.twitter.com/knXGWygzzq