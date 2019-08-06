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Дебютний бій Усика в суперважкій вазі може відбутися 12 жовтня

Новини » Спорт    06.08.2019 - 10:11
Дебютний бій Усика в суперважкій вазі може відбутися 12 жовтня
Фото: Олександр Усик (РБК-Україна)

Поєдинок, швидше за все, пройде в Чикаго

Колишній абсолютний чемпіон світу у першій важкій вазі українець Олександр Усик наступний бій проведе 12 жовтня в Чикаго (США) на Wintrust Arena. Про це повідомляє ESPN з посиланням на джерело, знайоме з ходом підготовки бою.

Однак переговори про наступний поєдинок українця ще не завершені.

Швидше за все, суперником Олександра буде Карлос Такам, з яким він повинен був дебютувати в суперважкій вазі 25 травня, але тоді бій був скасований через травму українця.

Нагадаємо, раніше Усик заявив, що дуже чекає дебюту в супертяжах.

Зазначається, що українець вже є обов'язковим претендентом на бій з переможцем у матчі-реванші між Енді Руїсом-молодшим і Ентоні Джошуа, які повинні боротися пізніше восени

У червні мексиканець сенсаційно побив британського боксера, відібравши чемпіонські титули за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в суперважкій вазі. Це був дебютний поєдинок для Джошуа в США та перша поразка в професійній кар'єрі.

Востаннє 32-річний Усик виходив на ринг в листопаді минулого року, коли нокаутував британця Тоні Білями і відстояв всі титули в важкій вазі.

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