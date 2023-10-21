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Усик и Фьюри предварительно согласовали дату поединка

Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Карина Левицкая

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри и обладатель титулов WBA, WBO, IBO и IBF украинец Александр Усик предварительно согласовали дату проведения поединка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление менеджера Фьюри Спенсер Браун.

Боксеры Фьюри и Усик договорились провести бой 23 декабря этого года.

Заметим, что на кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира.

Ранее Усик и Фьюри согласовали поединок за абсолют в хевивейте. Поединок состоится в Саудовской Аравии.

К слову, ранее Усик намекнул на завершение карьеры в обозримой перспективе.

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Александр УсикспортсмениБокс