Усик и Фьюри предварительно согласовали дату поединка

Боксеры Фьюри и Усик договорились провести бой 23 декабря этого года.

Заметим, что на кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира.

Ранее Усик и Фьюри согласовали поединок за абсолют в хевивейте. Поединок состоится в Саудовской Аравии.

К слову, ранее Усик намекнул на завершение карьеры в обозримой перспективе.

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