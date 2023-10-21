UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Усик та Ф'юрі попередньо узгодили дату поєдинку

Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Каріна Левицька

Чемпіон WBC в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі та володар титулів WBA, WBO, IBO та IBF українець Олександр Усик попередньо узгодили дату проведення поєдинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву менеджера Ф'юрі Спенсер Браун.

Боксери Ф’юрі та Усик домовились провести бій вже 23 грудня цього року. 

Зауважимо, що на кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу.

Раніше Усик і Ф'юрі узгодили поєдинок за абсолют у хевівейті.Поєдинок відбудеться в Саудівській Аравії.

До слова, раніше Усик натякнув на завершення кар'єри в осяжній перспективі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр УсикспортсмениБокс