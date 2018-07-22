Усик став абсолютним чемпіоном світу після перемоги над Гассієвим
Український боксер переміг одноголосним рішенням суддів
Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі (до 90,7 кг), об'єднавши всі чотири пояси - WBC, WBO, WBA і IBF, а також володарем трофею імені Мухаммеда Алі і першим в історії переможцем турніру Всесвітньої боксерської суперсерії (World Boxing Super Series).
Українець в 12-раундовому поєдинку в Москві виграв у росіянина Мурата Гассієва одноголосним рішенням суддів - 120:108, 119:109, 119:109.
CONGRATULATIONS @usykaa!!— World Boxing Super Series (@WBSuperSeries) July 21, 2018
Unified Champion of the World & the inaugural @MuhammadAli Trophy winner!! #UsykGassiev #AliTrophy pic.twitter.com/wFeLrIwSGU
Нагадаємо, Усик пояснив, чому пропустив в Москві відкрите тренування напередодні фіналу WBSS з Муратом Гассіевим.