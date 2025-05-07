"Кривбасс" разбил "Левый Берег" в отложенном матче УПЛ и ворвался в зону еврокубков

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

УПЛ, 21-й тур

"Кривбасс" - "Левый Берег" - 4:0

Голы: Кузык, 27, Твердохлеб, 47, 90, Соса, 69

Как прошла игра

Поединок должен был состояться и даже начался еще 15 марта. Но тогда в Днепропетровский области воздушные тревоги несколько раз объявлялись перед запланированным началом матча, а затем - еще дважды. В итоге команды успели провести разминку и сыграть меньше двух минут. Игра была перенесена.

В доигровке подопечные Юрия Вернидуба особых проблем не имели. До перерыва счет открыл Кузык, воспользовавшись разрезным пасом в штрафную от Микитишина.

А во второй половине хозяева просто разобрали столичный коллектив. Сначала Твердохлеб после паса Сосы сразу пробил по воротам с острого угла: мяч описал дугу, перелетел голкипера гостей Механива и опустился за линией ворот.

Затем сам Соса воспользовался ошибкой защитников "аистов" и с линии штрафной пробил в притирку со стойкой. А на последней минуте Твердохлеб оформил дубль после слаломного прохода к воротам соперников.

Забив два гола, полузащитник криворожан с 13-ю мячами поднялся на вторую строчку в списке лучших бомбардиров чемпионата. Он уступает лишь динамовцу Владиславу Ванату, на счету которого 17 точных выстрелов.

Что означает победа "Кривбасса"

Это была последняя доигровка в УПЛ. И теперь таблица приобрела стройный вид: у всех команд равное количество встреч (по 27) и уже нет никаких гипотетических очков в "матчах в запасе".

"Кривбасс" набрал 43 пункта и сравнялся по набранным баллам с житомирским "Полесьем" и львовскими "Карпатами". А по дополнительным показателям - опередил их и поднялся в таблице на четвертую строчку. Напомним, что она дает право участия в еврокубках следующего сезона.

Так что борьба за эту привилегию обострилась и три команды в трех оставшихся турах поведут отчаянный спор за попадание на континентальную арену.

Интересно, что в последнем, 30-м туре "Полесье" и "Кривбасс" встретятся в очном поединке в Житомире. Вполне возможно, что этот матч станет своеобразным финалом за 4-е место и путевку в Лигу конференций.

Украина в еврокубках-2025/26: кто в каком турнире сыграет

Если нынешнее положение команд останется после финиша сезона, мы будем иметь такой расклад:

"Динамо " - Лига чемпионов

" - Лига чемпионов "Александрия " - Лига Европы

" - Лига Европы "Шахтер " - Лига конференций

" - Лига конференций "Кривбасс " - Лига конференций

Но многое будет зависеть и от финала Кубка Украины, в котором 14 мая в Житомире сыграют "Шахтер" с "Динамо".

Победа киевлян, при условии, что они станут чемпионами, ничего в выше упомянутых раскладах не изменит. А вот "Шахтер" успехом в Кубке добудет себе место в Лиге Европы. И тогда другие команды (кроме чемпиона) удовлетворятся стартом в Лиге конференций.