Усик вне топ-10! Новый рейтинг BoxRec ошарашил всех

Усик вне десятки

По обновленной компьютерной системе оценивания, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик занял лишь 12-е место.

Украинец оказался рядом с малоизвестными бойцами, такими как Рэймонд Мураталла, Хамза Шираз, Ник Болл и Брайан Норман-младший, хотя именно Усик дважды победил Тайсона Фьюри и стал первым абсолютным чемпионом в хевивейте за последние 25 лет.

Еще более неожиданным стало выпадение из рейтинга Теренса Кроуфорда, которого большинство экспертов называют лучшим боксером современности.

Причина - политика BoxRec по исключению спортсменов, которые долгое время не выходят в ринг.

В 2023 году Кроуфорд эффектно одержал победу над Эрролом Спенсом-младшим, а в 2024-м стал чемпионом в четвертой весовой категории. Однако эти выдающиеся достижения не спасли его от вылета из списка BoxRec.

Кто возглавил мужской рейтинг?

Первую строчку в мужском рейтинге занял Наоя Иноэ, что стало единственным логичным решением в этом списке. Однако эксперты убеждены, что он заслуживает первое место только в остром споре с Александром Усиком.

Вторую и третью позиции заняли Канело Альварес и Джунто Накатани, а непобедимые американские звезды Шакур Стивенсон и Джарон Эннис также находятся значительно выше украинца.

Недооценка таких звезд, как Усик, Шилдс и Кроуфорд, тогда как бойцы с ограниченным резюме поднимаются в элиту, добавляет еще один слой противоречий к и без того раздробленному рейтингу в боксе.

Женский рейтинг тоже удивил

Настоящим шоком стала и женская часть рейтинга. Датская боксерка Дина Торслунд возглавила список, опередив суперзвезд Кларессу Шилдс, Кэти Тейлор, Аманду Серрано и Габриэлу Фундору.

При этом Шилдс, абсолютная чемпионка в трех весовых категориях и одна из самых титулованных женщин в истории бокса, получила лишь шестую позицию.

Алгоритм BoxRec: что не так с системой?

Алгоритм BoxRec начисляет баллы за активность, уровень соперников и их рейтинги, но не учитывает исторические достижения или статус бойца. Это приводит к ситуациям, когда менее именитые спортсмены оказываются выше чемпионов, которые вошли в историю.

В соцсетях обновленный список назвали "непостижимым" и "оскорблением для бокса".

"Списки Pound-for-Pound должны отражать доминирование, мастерство и наследие, а не просто математическое уравнение, которое исключает контекст", - утверждают критики.