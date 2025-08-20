Усик поза топ-10! Новий рейтинг BoxRec ошелешив усіх

Усик поза десяткою

За оновленою комп’ютерною системою оцінювання, абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик посів лише 12-те місце.

Українець опинився поруч із маловідомими бійцями, такими як Реймонд Мураталла, Хамза Шираз, Нік Болл та Браян Норман-молодший, хоча саме Усик двічі переміг Тайсона Ф'юрі та став першим абсолютним чемпіоном у хевівейті за останні 25 років.

Ще більш несподіваним стало випадіння з рейтингу Теренса Кроуфорда, якого більшість експертів називають найкращим боксером сучасності.

Причина - політика BoxRec щодо виключення спортсменів, які довгий час не виходять у ринг.

У 2023 році Кроуфорд ефектно здобув перемогу над Ерролом Спенсом-молодшим, а у 2024-му став чемпіоном у четвертій ваговій категорії. Однак ці визначні досягнення не врятували його від вильоту зі списку BoxRec.

Хто очолив чоловічий рейтинг?

Першу сходинку в чоловічому рейтингу зайняв Наоя Іное, що стало єдиним логічним рішенням у цьому списку. Проте експерти переконані, що він заслуговує на перше місце лише в гострій суперечці з Олександром Усиком.

Другу та третю позиції посіли Канело Альварес та Джунто Накатані, а непереможні американські зірки Шакур Стівенсон та Джарон Енніс також знаходяться значно вище за українця.

Недооцінка таких зірок, як Усик, Шилдс і Кроуфорд, тоді як бійці з обмеженим резюме підіймаються в еліту, додає ще один шар суперечностей до і без того роздробленого рейтингу у боксі.

Жіночий рейтинг теж здивував

Справжнім шоком стала й жіноча частина рейтингу. Данська боксерка Діна Торслунд очолила список, випередивши суперзірок Кларессу Шилдс, Кеті Тейлор, Аманду Серрано та Габріелу Фундору.

При цьому Шилдс, абсолютна чемпіонка у трьох вагових категоріях та одна з найтитулованіших жінок в історії боксу, отримала лише шосту позицію.

Алгоритм BoxRec: що не так з системою?

Алгоритм BoxRec нараховує бали за активність, рівень суперників та їхні рейтинги, але не враховує історичні досягнення чи статус бійця. Це призводить до ситуацій, коли менш імениті спортсмени опиняються вище за чемпіонів, які увійшли в історію.

У соцмережах оновлений список назвали "незбагненним" та "образою для боксу".

"Списки Pound-for-Pound повинні відображати домінування, майстерність та спадщину, а не просто математичне рівняння, яке виключає контекст", - стверджують критики.