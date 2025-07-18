Усик показал рекордный вес в карьере, но Дюбуа - все равно тяжелее: видео битвы взглядов

Усик - Дюбуа 2: главное о бое

Реванш Усик - Дюбуа состоится уже в эту субботу, 19 июля, на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

В Украине бой можно будет посмотреть на платформе MEGOGO (для подписчиков пакетов "Оптимальная", "Максимальная", "Спорт" или MEGOPACK XL).

На кону - все четыре главных чемпионских титула в хевивейте: WBC, WBA, IBF, WBO, а также пояс IBO. Именно победитель поединка станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Что будет, если Усик проиграет?

В случае поражения Александр Усик потеряет все титулы, включая те, которые вернул в бою с Фьюри.

Также под угрозой может оказаться его объявленный ранее план завершить карьеру после еще одного боя.

Сам Усик ранее заявлял, что после поединков с Дюбуа и еще одного боя (возможно, третьего против Фьюри), он завершит карьеру в профессиональном боксе.

Ранее мы писали, сколько денег заработают Усик и Дюбуа за бой-реванш.