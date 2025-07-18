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Усик показал рекордный вес в карьере, но Дюбуа - все равно тяжелее: видео битвы взглядов

Дэниел Дюбуа тяжелее Александра Усика (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик установил новый личный рекорд накануне реванша с британцем Даниэлем Дюбуа. Во время официального взвешивания украинец зафиксировал вес 103,1 кг - это самый большой показатель в его профессиональной карьере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию церемонии взвешивания боксеров.

Предыдущий максимум Усика составлял 102,5 кг - такой вес он показал перед вторым поединком против Тайсона Фьюри. В первом бою с Фьюри украинец весил 101,8 кг.

Для сравнения, в первом поединке против Дюбуа, который состоялся в августе 2023 года, Усик весил 100,2 кг, а в реванше против Энтони Джошуа - 100,1 кг.

 

Отметим, что вес британца по состоянию на сегодня - 110,6 кг.

 

Полное видео с церемонии взвешивания боксеров и битвы взглядов: 

Усик - Дюбуа 2: главное о бое

Реванш Усик - Дюбуа состоится уже в эту субботу, 19 июля, на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

В Украине бой можно будет посмотреть на платформе MEGOGO (для подписчиков пакетов "Оптимальная", "Максимальная", "Спорт" или MEGOPACK XL).

На кону - все четыре главных чемпионских титула в хевивейте: WBC, WBA, IBF, WBO, а также пояс IBO. Именно победитель поединка станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Что будет, если Усик проиграет?

В случае поражения Александр Усик потеряет все титулы, включая те, которые вернул в бою с Фьюри.

Также под угрозой может оказаться его объявленный ранее план завершить карьеру после еще одного боя.

Сам Усик ранее заявлял, что после поединков с Дюбуа и еще одного боя (возможно, третьего против Фьюри), он завершит карьеру в профессиональном боксе.

Ранее мы писали, сколько денег заработают Усик и Дюбуа за бой-реванш.

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