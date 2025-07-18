Усик показав рекордну вагу в карʼєрі, але Дюбуа - все одно важчий: відео битви поглядів

Усик - Дюбуа 2: головне про бій

Реванш Усик - Дюбуа відбудеться вже цієї суботи, 19 липня, на легендарному стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

В Україні бій можна буде подивитися на платформі MEGOGO (для передплатників пакетів "Оптимальна", "Максимальна", "Спорт" або MEGOPACK XL).

На кону - всі чотири головні чемпіонські титули в хевівейті: WBC, WBA, IBF, WBO, а також пояс IBO. Саме переможець поєдинку стане абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

Що буде, якщо Усик програє?

У разі поразки Олександр Усик втратить усі титули, включаючи ті, які повернув у бою з Фʼюрі.

Також під загрозою може опинитися його оголошений раніше план завершити карʼєру після ще одного бою.

Сам Усик раніше заявляв, що після поєдинків з Дюбуа та ще одного бою (можливо, третього проти Фʼюрі), він завершить кар’єру у професійному боксі.

Раніше ми писали, скільки грошей зароблять Усик і Дюбуа за бій-реванш.