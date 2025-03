Усик согласится на "клетку", но не на Паркера

Когда, казалось, наиболее очевидным стал бой Усика против британца Даниэля Дюбуа за титул абсолютного чемпиона мира, все карты смешала Всемирная боксерская организация (WBO), которая выступила с требованием к украинцу организовать чемпионский поединок по своей версии против новозеландца Джозефа Паркера.

Музыкальный вызов Паркера

Ранее с пониманием к пожеланиям Усика и Дюбуа встретиться друг с другом выступили другие организации - WBC и WBA, чьи пояса принадлежат украинцу, и IBF, титулом которой владеет британец. И только WBO - категорически против.

Паркера это решение вдохновило на довольно оригинальный способ бросить официальный вызов Усику. Временный чемпион WBO сделал это, записав видео под песню You're Still The One Шанайи Твейн. Получилось очень классно - советую всем посмотреть. Кстати, "музыкальные" вызовы - уже стали фишкой Паркера. Ранее он подобным образом вызывал на бои Энтони Джошуа и Диллиана Уайта.

Усик - о Дюбуа, "Уэмбли" и "клетке"

Впрочем, Усик отметил, что несмотря ни на что, его целью остается реванш с Дюбуа.

"WBO сказала, что я должен защищать их титул, но сейчас цель нашей команды - объединить пояса с Дюбуа, - сказал Усик в комментарии Al Arabiya English, - Мы хотим драться с Дюбуа, моя команда готова. Многое зависит от того, как Бог даст нам возможность это сделать".

Также украинец высказался относительно организации этого поединка:

"Важный фактор - человек, который может это организовать. Это его достопочтенность Турки Аль аш-Шейх. В противном случае, думаю, могут возникнуть проблемы. Поэтому единственный вариант - Турки и Riyadh Season".

Последним заявлением чемпион фактически отверг возможность проведения боя в Англии на арене "Уэмбли", о котором говорили ранее.

Кроме того, Усик подтвердил интерес к поединку против бразильского экс-чемпиона UFC в двух категориях Алекса Перейры, даже несмотря на то, что тот совсем недавно потерял пояс в полутяжелом дивизионе.

"Да, мне было бы интересно драться с Перейрой, но только после боя с Дюбуа за объединение поясов, - подчеркнул украинец, - Я даже рассматривал вариант боя в клетке. Это шутка, но в каждой шутке есть доля правды".

Отказ от титула WBO и "абсолют" с Джошуа

Между тем, свой вариант развития событий вокруг Усика и его титулов высказал британский эксперт бокса, бывший чемпион Европы Спенсер Оливер.

Он предполагает, что Усик откажется от титула WBO и вместо боя с Паркером, на котором настаивает организация, проведет реванш с Дюбуа. А после этого все же получит возможность снова стать абсолютным чемпионом. А его соперником в поединке за "абсолют" может стать... Энтони Джошуа.

"Думаю, Усик освободит титул WBO и будет драться с Дюбуа. Затем Паркера повысят до полноценного чемпиона. После этого Джошуа подерется с Паркером за титул WBO, а дальше победители будут драться друг с другом за звание абсолютного чемпиона. Поэтому возможный вариает - третий поединок Усик - Джошуа", - цитирует Оливера TalkSport.

Напомним, что Усик уже дважды в своей карьере встречался с Джошуа. Оба поединка завершались победой украинца в 12-ти раундах решением судей.

Усик против Джошуа (фото: Getty Images)