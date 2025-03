Усик погодиться на "клітку", але не на Паркера

Коли, здавалося, найбільш очевидним став бій Усика проти британця Даніеля Дюбуа за титул абсолютного чемпіона світу, всі карти змішала Всесвітня боксерська організація (WBO), яка виступила з вимогою до українця організувати чемпіонський поєдинок за своєю версією проти новозеландця Джозефа Паркера.

Музичний виклик Паркера

Раніше з розумінням до побажань Усика та Дюбуа зустрітися один з одним виступили інші організації – WBC та WBA, чиї пояси належать українцю, та IBF, титулом якої володіє британець. І лише WBO – категорично проти.

Паркера це рішення надихнуло на доволі оригінальний спосіб кинути офіційний виклик Усику. Тимчасовий чемпіон WBO зробив це, записавши відео під пісню You're Still The One Шанайї Твейн. Вийшло дуже класно – раджу всім подивитися. До речі, "музичні" виклики – вже стали фішкою Паркера. Раніше він подібним чином викликав на бої Ентоні Джошуа і Ділліана Вайта.

Усик – про Дюбуа, "Вемблі" та "клітку"

Втім, Усик наголосив, що незважаючи ні на шо, його метою залишається реванш із Дюбуа.

"WBO сказала, що я повинен захищати їхній титул, але зараз мета нашої команди – об'єднати пояси з Дюбуа, – сказав Усик у коментарі Al Arabiya English. – Ми хочемо битися з Дюбуа, моя команда готова. Багато що залежить від того, як Бог дасть нам можливість це зробити".

Також українець висловився щодо організації цього поєдинку:

"Важливий фактор – людина, яка може це організувати. Це його високоповажність Туркі Аль аш-Шейх. В іншому випадку, думаю, можуть виникнути проблеми. Тому єдиний варіант – Туркі та Riyadh Season".

Останньою заявою чемпіон фактично відкинув можливість проведення бою в Англії на арені "Вемблі", про який говорили раніше.

Крім того, Усик підтвердив інтерес до поєдинку проти бразильського екс-чемпіона UFC у двох категоріях Алекса Перейри, навіть незважаючи на те, що той зовсім нещодавно втратив пояс у напівважкому дивізіоні.

"Так, мені було б цікаво битися з Перейрою, але тільки після бою з Дюбуа за об'єднання поясів, – підкреслив українець. – Я навіть розглядав варіант бою в клітці. Це жарт, але в кожному жарті є частка правди".

Відмова від титулу WBO та "абсолют" із Джошуа

Тим часом, свій варіант розвитку подій навколо Усика та його титулів висловив британський експерт боксу, колишній чемпіон Європи Спенсер Олівер.

Він припускає, що Усик відмовиться від титулу WBO і замість бою з Паркером, на якому наполягає організація, та проведе реванш із Дюбуа. А після цього все ж отримає можливість знову стати абсолютним чемпіоном. А його суперником у поєдинку за "абсолют" може стати... Ентоні Джошуа.

"Думаю, Усик звільнить титул WBO і битиметься з Дюбуа. Потім Паркера підвищать до повноцінного чемпіона. Після цього Джошуа поб'ється з Паркером за титул WBO, а далі переможці битимуться один з одним за звання абсолютного чемпіона. Тому можливий варіает – третій поєдинок Усик – Джошуа", – цитує Олівера TalkSport.

Нагадаємо, що Усик вже двічі в своїй кар'єрі зустрічався з Джошуа. Обидва поєдинки завершувалися перемогою українця в 12-ти раундах рішенням суддів.

Усик проти Джошуа (фото: Getty Images)