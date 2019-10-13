Усик з дострокової перемоги дебютував у суперважкій вазі

Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик дебютував в суперважкій категорії проти американця Чезза Уїзерспуна. Бій в ніч з 12 на 13 жовтня в Чикаго на Wintrust Arena завершився перемогою українського боксера.

Боксери спокійно розпочали поєдинок, але вже з другого раунду Усик заволодів центром рингу і почав працювати першим номером. Українець потужніше вкладався в удари, але Уїзерспуна витримав їх і тримався гідно.

У 6-7 раундах Усик почав працювати на потужних оборотах, американець вже з останніх сил тримав оборону, притискаючись до канатів. На 8 раунд команда Уїзерспуна відмовився його випускати. У підсумку, українець переміг технічним нокаутом.

Окремо варто відзначити гарячу підтримку з боку українських уболівальників і повний стадіон в Чикаго.

Таким чином, Олександр Усик став офіційним претендентом на чемпіонський пояс за версією WBO, тож переможець бою між чемпіоном світу у надважкій вазі Енді Руїсом зі США та британцем Ентоні Джошуа зобов’язаний буде з ним зустрітися.