Усик переміг Джошуа, а ще одна область стала відповідати "помаранчевої зоні": новини за вихідні

Олександр Усик сенсаційно переміг британського боксера Ентоні Джошуа, ще одна область стала відповідати "помаранчевої зоні", в Німеччині пройшли вибори до федерального парламенту. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 25-26 вересня, - в матеріалі РБК-Україна.

Ще одна область стала відповідати "помаранчевій зоні". Таких вже п'ять

Станом на 26 вересня 2021 року п'ять областей в Україні відповідають "помаранчевій" зоні адаптивного карантину. Решта регіонів залишаються в межах "жовтої" зони.

Згідно з даними МОЗ, до Дніпропетровської, Донецької, Тернопільської та Черкаської областей додалася Кіровоградська. Динаміка госпіталізації пацієнтів з COVID там зросла до 64,5%, що вище цільового показника в 50%. Відзначимо, в "помаранчевій" зоні діють обмеження "жовтої", але на свій розсуд додаткові обмеження може вводити місцева влада.

В Полтавській області автомобіль злетів у річку, загинули три людини

В Полтавській області у Миргородському районі витягнули потонулий автомобіль. Всередині були тіла трьох загиблих чоловіків. Автомобіль LADA Priora потонув ввечері 25 вересня в річці Псел. Авто витягнули в неділю, 26 вересня, близько 12:00. До пошукових робіт були залучені водолази Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За попередніми даними, легковик, в якому перебували четверо чоловіків, з’їхав до річки з пригорка. Під час руху транспортного засобу один із пасажирів, 49-річний місцевий житель, встиг вистрибнути назовні, троє інших - залишилися в салоні. Поліція встановила особи загиблого водія та двох пасажирів. Усі троє – мешканці с. Великі Сорочинці Миргородського району. Чоловікам було 29, 55 та 57 років.

Усик переміг Джошуа і відібрав чемпіонські пояси

Український боксер Олександр Усик сенсаційно переміг чемпіона світу в суперважкій вазі за кількома версіями Ентоні Джошуа. Таким чином, українець відібрав у нього пояси WBA, IBF, WBO та IBO. Одноголосним рішенням суддів Олександр Усик визнаний переможцем цього матчу. Бій тривав усі 12 раундів, за підсумками яких віддали перемогу українському боксеру - 116-112, 117-114, 115-113.

Дивіться на відео найкращі моменти бою, фірмовий гопак від українця, а також його реакцію на перемогу.

Кінець епохи Меркель: чим запам'ятається світу "залізна фрау"

В неділю, 26 вересня, в Німеччині пройшли вибори до федерального парламенту, за підсумками яких буде обрана не тільки правляча партія, а й новий канцлер. Він змінить Ангелу Меркель, яка правила країною 16 років і була обрана на пост прем'єр-міністра чотири рази.

Яким було правління Меркель, чому канцлер йде з посади і що зміниться для України - в матеріалі РБК-Україна.

Погода приготувала справжній сюрприз: де сьогодні буде найтепліше

Погода в Україні приготувала жителям справжній сюрприз. У більшість областей повернулася тепла і суха погода і за прогнозами синоптиків, така ситуація триватиме кілька днів.

Про те, яка погода чекає українців найближчими днями, читайте в матеріалі Styler