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В Полтавській області автомобіль злетів у річку, загинули три людини

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Неділя 26 вересня 2021 17:11
В Полтавській області автомобіль злетів у річку, загинули три людини Фото: в Полтавскій області автомобіль злетів у річку (mvs.gov.ua)
Автор: Инна Собора

В Полтавській області у Миргородському районі витягнули потонулий автомобіль. Всередині були тіла трьох загиблих чоловіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Автомобіль LADA Priora потонув ввечері 25 вересня в річці Псел. Надзвичайна подія сталася біля гідроелектростанції Великосорочинської тергромади.

Авто витягнули сьогодні близько 12:00. До пошукових робіт були залучені водолази Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Інформація про подію надійшла до поліції 25 вересня від чергового ДСНС, близько 17:30.

За попередніми даними, легковик, в якому перебували четверо чоловіків, з’їхав до річки з пригорка. Під час руху транспортного засобу один із пасажирів, 49-річний місцевий житель, встиг вистрибнути назовні, троє інших - залишилися в салоні.

Поліція встановила особи загиблого водія та двох пасажирів. Усі троє – мешканці с. Великі Сорочинці Миргородського району. Чоловікам було 29, 55 та 57 років.

За даним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох людей) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Фото: в Полтавській області автомобіль потонув у річці (mvs.gov.ua)

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