Хто замість Меркель. Що відомо про кандидатів в канцлери Німеччини

Сьогодні, 26 вересня, відбудуться вибори до Бундестагу - парламенту Німеччини. За їх підсумками партії, що переможуть, сформують коаліцію і новий уряд країни, лідер однієї з них стане прем'єр-міністром. На цій посаді він замінить Ангелу Меркель, що займає пост канцлера з 2005 року. Стати новим очільником німецького уряду може протеже Меркель - кандидат від блоку ХДС/ХСС Армін Лашет. Його головні конкуренти - Олаф Шольц з Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) і Анналена Бербок з "Союзу 90/Зелені".

Детальніше про кандидатів та їх позиції щодо України - в матеріалі РБК-Україна .

Лідирують соціал-демократи

Сьогодні в Німеччині відбудуться вибори до федерального парламенту. Згідно з останнім опитуванням, що опублікував інститут Forsa у вівторок 21 вересня, найбільше громадяни країни підтримують Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН). За неї свої голоси віддадуть 25% електорату.

Рейтинг Альянсу Християнсько-демократичного союзу Німеччини і Християнсько-соціального союзу в Баварії (ХДС/ХСС) за останні два тижні виріс на 1% і склав 22%.

На третьому місці, згідно з дослідженням, знаходиться "Союз 90/Зелені". Незважаючи на те, що партія поліпшила свій показник на 1%, підтримка виборців оцінюється всього в 17 %.

Найпереконливішим кандидатом на пост канцлера німці вважають Олафа Шольца. Про це говорять результати опитування дослідницького центру Infratest Dimap за підсумками дебатів трьох кандидатів. За Шольца проголосували 41% опитаних. На другому місці Лашет з результатом 27%. Найменш переконливою глядачам здалася Бербок. За неї віддали свої голоси 25% респондентів.

​Лашет продовжує політику Меркель

Армін Лашет очолив правлячу партію Християнсько-Демократичний союз 16 січня 2021 року. Лашет дотримується політичного курсу Ангели Меркель, уникаючи крайнощів і різких висловлювань. Він неодноразово озвучував свою думку на тему будівництва газопроводу "Північний потік-2". Політик стверджує, що об'єкт важливий для Німеччини. Але якщо Росія політизує проект, то "ця бізнес-ідея буде недійсною".

Так, у серпні, в інтерв'ю польській газеті Rzeczpospolita він заявив: Якщо "Північний потік-2" буде використаний як геополітична зброя проти України, Німеччина ініціюватиме санкції проти Росії на загальноєвропейському рівні.

Лашет схвалює німецько-американську угоду щодо газопроводу. На його думку, документ дає інструменти, які можуть притягнути Росію до відповідальності за "деструктивні дії". Він підкреслив, що прихильність суверенітету і безпеки України повинна бути пріоритетом зовнішньої політики Німеччини.

Фото: Армін Лашет - протеже Ангели Меркель (Getty Images)

В ході бліц-опитування під час дебатів напередодні виборів на питання, чи запустить він "Північний потік-2", якщо стане канцлером, політик відповів ствердно.

Також у червні Лашет разом з іншими кандидатами на пост канцлера висловив свою думку з приводу вступу України в НАТО та ЄС. Він підкреслив, що Україна не може стати членом Євросоюзу в найближчому майбутньому, оскільки для цього потрібно синхронізувати законодавство з законодавством Євросоюзу, щоб воно в майбутньому однаково діяло як в Берліні, так і в маленькому містечку на сході України.

Він вважає, що Німеччина разом з Францією робить все необхідне для безпеки України, однак назвав «неправильним» постачання Україні зброї, тому що "це дискредитує позицію Німеччини як члена Нормандського формату, Мінського процесу".

​Шольц - головний претендент на пост канцлера

Олаф Шольц поки лідирує в гонці на пост канцлера Німеччини. Електорат підтримує не тільки партію СДПН, а й самого політика. Шольц займає посаду віце-канцлера Німеччини і міністра фінансів з березня 2018 року. У травні 2021 року на з'їзді партії його затвердили як кандидата на пост канцлера від СДПН. На той момент, згідно з опитуваннями, його фігура була найпопулярнішою в Німеччині серед усіх однопартійців.

Фото: Олафа Шольца німці визнали найпереконливішим кандидатом (Getty Images)

Позиція Шольца по "Північному потоку-2" близька до позиції Лашета. Як і його опонент на виборах, лідер СДПН відзначає важливість цього проекту для Німеччини. Водночас Росія не повинна використовувати газопровід, аби нашкодити Україні. В іншому випадку, функціонування газопроводу можна зупинити в будь-який момент. Німеччина повинна захистити Україну в цьому питанні, підкреслює Шольц.

У питаннях вступу України до НАТО і ЄС віце-канцлер зазначав, що спочатку необхідно встановити тісне партнерство з Україною. А поки Брюссель повинен завершити процес інтеграції із Західними Балканами, що затягнеться на багато років. Питання вступу України до НАТО не стоїть на порядку денному, заявив тоді ж Штольц.

​Бербок критикує "Північний потік-2"

Анналена Бербок - наймолодший претендент на посаду канцлера. І на даний момент її рейтинг нижче, ніж у конкурентів. Вона займає посаду голови партії "Союз 90/Зелені" з 2018 року. У квітні 2021 року партія висунула її в якості кандидата в канцлери Німеччини.

На відміну від своїх опонентів, Бербок більш різко висловлюється на адресу Росії, газопроводу "Північний потік-2" і про його шкоду для України. На думку Бербок, метою Путіна є дестабілізація не тільки України, але і всієї Європи шляхом шантажу поставками газу. Вона вважає: якщо "Північний потік-2" запрацює, транзит газу через Україну буде припинено.

Фото: Анналена Бербок найбільш різко висловлюється про "Північний потік-2" (Getty Images)

Лідер "Зелених" заявляла, що Німеччина повинна надавати Україні допомогу в питаннях безпеки, зокрема, в розмінуванні на території Донбасу. На її думку, місію ОБСЄ на сході України необхідно посилити.

Бербок визнає перспективи членства України в ЄС і НАТО в майбутньому, але поки вважає «недоцільним» обговорювати вступ України до Північноатлантичного альянсу через триваючий конфлікт з Росією.