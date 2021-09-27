Усик победил Джошуа, а еще одна область стала соответствовать "оранжевой зоне": новости за выходные

Александр Усик сенсационно победил британского боксера Энтони Джошуа, еще одна область стала соответствовать "оранжевой зоне", в Германии прошли выборы в федеральный парламент. Подробнее о том, что произошло на выходных, 25-26 сентября, - в материале РБК-Украина.

Еще одна область стала соответствовать "оранжевой зоне". Таких уже пять

По состоянию на 26 сентября 2021 года пять областей в Украине соответствуют "оранжевой" зоне адаптивного карантина. Остальные регионы остаются в пределах "желтой" зоны.

Согласно данным Минздрава, к Днепропетровской, Донецкой, Тернопольской и Черкасской областям добавилась Кировоградская. Динамика госпитализации пациентов с COVID там возросла до 64,5%, что выше целевого показателя в 50%. Отметим, в "оранжевой" зоне действуют ограничения "желтой", но на свое усмотрение смотрению дополнительные ограничения могут вводить местные власти.

В Полтавской области автомобиль слетел в реку, погибли три человека

В Полтавской области в Миргородском районе вытащили утонувший автомобиль. Внутри были тела трех погибших мужчин. Автомобиль LADA Priora утонул вечером 25 сентября в реке Псел. ЧП произошло возле гидроэлектростанции Великосорочинской тергромады. Авто вытащили в воскресенье, 26 сентября, около 12:00. К поисковым работам были привлечены водолазы ГСЧС.

По предварительным данным, автомобить, в котором находились четверо мужчин, съехал к реке с пригорка. Во время движения транспортного средства один из пассажиров, 49-летний местный житель, успел выпрыгнуть наружу, трое других - остались в салоне. Полиция установила личности погибшего водителя и двух пассажиров. Все трое - жители с. Большие Сорочинцы Миргородского района. Мужчинам было 29, 55 и 57 лет.

Усик победил Джошуа и отобрал чемпионские пояса

Украинский боксер Александр Усик сенсационно победил чемпиона мира в супертяжелом весе по нескольким версиям Энтони Джошуа. Таким образом, украинец отобрал у него пояса WBA, IBF, WBO и IBO. Единогласным решением судей Александр Усик признан победителем этого матча. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых отдали победу украинскому боксёру - 116-112, 117-114, 115-113.

Смотрите на видео лучшие моменты боя, фирменный гопак от украинца, а также его реакцию на победу.

Конец эпохи Меркель: чем запомнится миру "железная фрау"

В воскресенье, 26 сентября, в Германии прошли выборы в федеральный парламент, по итогам которых будет выбрана не только правящая партия, но и новый канцлер. Он сменит Ангелу Меркель, которая правила страной 16 лет и была избрана на пост премьер-министра четыре раза.

Каким было правление Меркель, почему канцлер уходит с поста и что изменится для Украины - в материале РБК-Украина.

Погода приготовила настоящий сюрприз: где сегодня будет теплее всего

Погода в Украине приготовила жителям настоящий сюрприз. В большинство областей вернулась теплая и сухая погода и по прогнозам синоптиков, такая ситуация продлится несколько дней.

О том, какая погода ждет украинцев в ближайшие дни, читайте в материале Styler.