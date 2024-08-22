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Усик, Параджанов, Матвиенко и не только. Зеленский наградил "легенд Украины"

Фото: президент Владимир Зеленский вручил награды "Национальная легенда Украины" (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский вручил 11 украинцам награды "Национальная легенда Украины". Среди них - боксер Александр Усик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

Как отметили в ведомстве, награду "Национальная легенда Украины" получили:

Игорь Поклад

Известный композитор, народный артист и Герой Украины. Он является автором более 150 песен, музыкальных представлений, произведений более чем к 40 украинским фильмам.

Олег Коростелев

Гендиректор конструкторского бюро "Луч", кавалер ордена "За заслуги", Герой Украины. Он участвовал в создании ПТРК "Стугна", РСЗО "Ольха" и ракеты "Нептун". 

Ольга Харлан

Самая титулованная спортсменка Украины. Она два раза побеждала на Олимпийских играх в фехтовании, шесть раз - на Чемпионатах мира и восемь раз - на Чемпионатах Европы. 

Виталий Хмель

Торакальный хирург. Он с начала полномасштабного вторжения россиян сделал более 100 сложных операций воинам. Спас жизни более 50 защитников в эвакуационных рейсах. 

Иван Лукашевич

Бригадный генерал военной контрразведки СБУ с позывным "Хантер". Он является идеологом создания морских дронов Sea Baby, а также разработчик снайперской винтовки “Властелин горизонта”, из которой установлен мировой рекорд - точный выстрел в оккупанта с расстояния 3 800 м.

Ирина Юрченко

Проводница УЗ, которая 25 февраля дежурила и неделями работала на эвакуационных рейсах. В это время ее сын Дмитрий Козацкий держал оборону на "Азовстали". 

Александр Дубовик 

Украинский живописец, график и монументалист, почетный член Национальной академии искусств Украины. Он является представителем “неофициального” искусства советских времен. Работы автора - в музеях США, Германии и частных коллекциях. 

Говард Баффет

Американский бизнесмен, филантроп, крупнейший частный донор Украины. Его фонд передал на помощь украинцам более 500 млн долларов. Средства, в частности, потратили на восстановление зданий, еду пострадавшим и не только. 

Александр Усик

Украинский боксер, олимпийский чемпион, абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе. С начала вторжения россиян его фонд помогает пострадавшим семьям. Перечислил около 740 тысяч долларов на поддержку армии. 

Сергей Параджанов (посмертно)

Украинский и армянский кинорежиссер и сценарист, чей фильм "Тени забытых предков" получил 39 международных наград и 28 призов на кинофестивалях мира.

Нина Матвиенко (посмертно) 

Народная артистка Украины, Герой Украины. В ее репертуаре много народных песен.

Что предшествовало

Напомним, награду "Национальная легенда Украины" основали в 2021 году. С тех пор ее вручают ежегодно.

Награду вручают за личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении государственности страны, защите Отечества и служении украинскому народу.

Также причиной вручения может быть вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения и активная благотворительная и общественная деятельность.

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Владимир ЗеленскийОльга ХарланАлександр УсикСергей ПараджановНина Матвиенко