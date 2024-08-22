Усик, Параджанов, Матвієнко і не тільки. Зеленський нагородив "легенд України"

Президент України Володимир Зеленський вручив 11 українцям нагороди "Національна легенда України". Серед них - боксер Олександр Усик.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента України.
Як зазначили у відомстві, нагороду "Національна легенда України" отримали:
Відомий композитор, народний артист та Герой України. Він є автором понад 150 пісень, музичних вистав, творів до більш ніж 40 українських фільмів.
Гендиректор конструкторського бюро "Промінь", кавалер ордена "За заслуги", Герой України. Він брав участь у створенні ПТРК "Стугна", РСЗВ "Вільха" та ракети "Нептун".
Найтитулованіша спортсменка України. Вона двічі перемагала на Олімпійських іграх у фехтуванні, шість разів - на Чемпіонатах світу та вісім разів - на Чемпіонатах Європи.
Торакальний хірург. Він з початку повномасштабного вторгнення росіян зробив понад сто складних операцій воїнам. Врятував життя понад 50 захисників у евакуаційних рейсах.
Бригадний генерал військової контррозвідки СБУ із позивним "Хантер". Він є ідеологом створення морських дронів Sea Baby, а також розробник снайперської гвинтівки "Володар горизонту", з якої встановлено світовий рекорд - точний постріл в окупанта з відстані 3800 м.
Провідниця УЗ, яка 25 лютого чергувала та тижнями працювала на евакуаційних рейсах. В цей час її син Дмитро Козацький тримав оборону на "Азовсталі".
Український живописець, графік та монументаліст, почесний член Національної академії мистецтв України. Він є представником "неофіційного" мистецтва радянських часів. Роботи автора - у музеях США, Німеччини та приватних колекціях.
Американський бізнесмен, філантроп, найбільший приватний донор України. Його фонд передав на допомогу українцям понад 500 млн доларів. Кошти, зокрема, витратили на відновлення будівель, їжу постраждалим і не лише.
Український боксер, олімпійський чемпіон, абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі. З початку вторгнення росіян його фонд допомагає сім'ям, що постраждали. Перерахував близько 740 тисяч доларів на підтримку армії.
Український та вірменський кінорежисер та сценарист, чий фільм "Тіні забутих предків" отримав 39 міжнародних нагород та 28 призів на кінофестивалях світу.
Народна артистка України, Герой України. У її репертуарі багато народних пісень.
Нагадаємо, нагороду "Національна легенда України" заснували у 2021 році. З того часу її вручають щороку.
Нагороду вручають за особисті заслуги у становленні незалежної України, зміцненні державності країни, захисті Вітчизни та служінні українському народу.
Також причиною вручення може бути внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров'я та активна благодійна та громадська діяльність.
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