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Зеленський заснував нагороду "Національна легенда України": хто її отримає

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Київ, Середа 14 липня 2021 17:37
Зеленський заснував нагороду "Національна легенда України": хто її отримає Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент Володимир Зеленський заснував нову державну нагороду"Національна легенда України". Вона вручатиметься за видатні заслуги у становленні незалежної України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента

Повідомляється, що цією нагородою відзначатимуть за видатні особисті заслуги у становленні незалежної України, зміцненні її державності, захисті Вітчизни та служінні українському народу.

Також нагороду вручатимуть тим, хто зробив вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров'я та веде активну благодійну та громадську діяльність.

Малюнок цієї нагороди буде затверджений за результатами Всеукраїнського конкурсу, який має підготувати та провести Кабінет міністрів. Уряд має до 9 серпня подати на затвердження президенту проект Положення про нагороду "Національна легенда України" та проекти малюнка.

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