Усик назвал пять самых ярких моментов в карьере: только одно событие связано с профи-боксом (видео)

Какие события вспомнил чемпион

Украинский чемпион откровенно поделился воспоминаниями в челлендже от DAZN.

Первый момент - день, когда он впервые пришел в боксерский зал и попробовал себя в боксе. Это произошло в 2002 году.

Второй - первая значимая победа среди любителей: 2008 год, на чемпионате Европы в английском Ливерпуле.

Третий - титул чемпиона мира среди любителей в 2011-м в Баку.

Четвертый - "золото" на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году.

Пятый - абсолютное чемпионство в супертяжелом весе - в 2024 году в саудовском Эр-Рияде.