Усик назвал пять самых ярких моментов в карьере: только одно событие связано с профи-боксом (видео)

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и WBO Александр Усик поделился пятью важнейшими событиями в своей боксерской карьере.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DAZN Boxing.
Украинский чемпион откровенно поделился воспоминаниями в челлендже от DAZN.
Первый момент - день, когда он впервые пришел в боксерский зал и попробовал себя в боксе. Это произошло в 2002 году.
Второй - первая значимая победа среди любителей: 2008 год, на чемпионате Европы в английском Ливерпуле.
Третий - титул чемпиона мира среди любителей в 2011-м в Баку.
Четвертый - "золото" на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году.
Пятый - абсолютное чемпионство в супертяжелом весе - в 2024 году в саудовском Эр-Рияде.
Одним из топ-событий в карьере украинского чемпиона обещает стать и второй его бой за титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе. Реванш между Усиком и Дюбуа состоится в субботу, 19 июля на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
Перед поединком Усик владеет поясами WBA, WBC и WBO. В собственности британца - пояс IBF, от которого год назад добровольно отказался украинец.
Большинство аналитиков, включая букмекеров, оценивают шансы Усика на победу в пределах 75-80%. Чаще всего прогнозируют победу Усика по очкам или техническим нокаутом во второй половине боя (ориентировочно 8-11 раунды).
Оба соперника получат за этот бой рекордные в своих карьерах гонорары. В первой встрече боксеров, состоявшейся 26 августа 2023 года во Вроцлаве, Усик одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде.
Ранее мы сообщили, как можно будет смотреть супербой Усик - Дюбуа 2 в Украине.
Также рассказали о неожиданном отказе украинца участвовать в андеркарде боксерского шоу на "Уэмбли".