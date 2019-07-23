Усик готовий почати тренуватися для дебюта в супертяжах

Український боксер Олександр Усик заявив, що його дебютний бій у суперважкій вазі, відкладений з-за травми, швидше за все, відбудеться у вересні або жовтні в США. Про це сообщает Klitschko-brothers.com.

За словами Усика, його найвірогіднішим суперником залишається Карлос Такам.

"У нас відбулася зустріч з Едді Хирном, на якій ми говорили про це. Схоже, що бій буде у вересні або скоріше навіть у жовтні. Розмова йде про США. Поки ми не впевнені на всі сто відсотків, але Едді каже, що швидше за все суперником буде Карлос Такам", - сказав Усик.

Він додав, що дуже чекає цього бою.

"Вже втомився тільки тренуватися і не боксувати. Я готовий до тяжкого праці, готовий почати тренуватися до бою і чекаю свого дебюту в надважкій вазі", - зазначив боксер.