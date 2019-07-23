Усик готов начать тренироватся для дебюта в супертяжах

Украинский боксер Александр Усик заявил, что его дебютный бой в супертяжелом весе, отложенный из-за травмы, скорее всего состоится в сентябре или октябре в США. Об этом сообщает Klitschko-brothers.com.

По словам Усика, его самым вероятным соперником остается Карлос Такам.

"У нас состоялась встреча с Эдди Хирном, на которой мы говорили об этом. Похоже, что бой будет в сентябре или скорее даже в октябре. Разговор идет о США. Пока мы не уверены на все сто процентов, но Эдди говорит, что скорее всего соперником будет Карлос Такам", - сказал Усик.

Он добавил, что очень ждет этого боя.

"Уже устал только тренироваться и не боксировать. Я готов к тяжкому труду, готов начать тренироваться к бою и жду своего дебюта в супертяжах", - отметил боксер.