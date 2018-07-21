Усик - Гассієв: де дивитися бій

Новини Спорт 21.07.2018 - 15:32
Фото: Усик поспілкувався з журналістами після відкритого тренування (facebook.com/WBSuperSeries)
Фото: Усик поспілкувався з журналістами після відкритого тренування (facebook.com/WBSuperSeries)

Де і коли почнеться поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу

Чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBO і WBC Олександр Усик і володар титулів IBF і WBA Мурат Гассиев зійдуться в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу. Трансляція бою почнеться на РБК-Україна о 22:00 за київським часом, а дивитися поєдинок можна на телеканалі "Інтер". На думку букмекерів, ставки між українським і російським боксерами рівні.

21 липня 22:00
Москва, арена СК "Олімпійський"

 

Українські телеглядачі пряму трансляцію фінального бою Всесвітньої Суперсеріі між Усиком і Гассієвим зможуть подивитися в суботу, 21 липня, о 21:20 в програмі "Великий бокс" на телеканалі "Інтер". Початок самого бою - орієнтовно о 23:00.

У Росії поєдинок в прямому ефірі покаже телеканал "Матч ТВ".

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Теги:  онлайн-трансляция,  Олександр Усик,  онлайн,  бой,  Мурат Гассієв,  Бокс  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС