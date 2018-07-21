Усик - Гассиев: где смотреть бой

Где и когда начнется поединок за звание абсолютного чемпиона мира

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик и обладатель титулов IBF и WBA Мурат Гассиев сойдутся в поединке за титул абсолютного чемпиона мира.Трансляция боя начнется на РБК-Украина в 22:00 по киевскому времени, а смотреть поединок можно на телеканале "Интер". По мнению букмекеров, ставки между украинским и российским боксерами равны.

21 июля 22:00

Москва, арена СК "Олимпийский"

Украинские телезрители прямую трансляцию финального боя Всемирной Суперсерии между Усиком и Гассиевым смогут посмотреть в субботу, 21 июля, в 21:20 в программе "Большой бокс" на телеканале "Интер". Начало самого боя - ориентировочно в 23:00.

В России поединок в прямом эфире покажет телеканал "Матч ТВ".