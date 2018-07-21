Усик - Гассиев: онлайн трансляция

Смотрите трансляцию боя Усик - Гассиев на канале Интер начиная с 21:20

Усик - Гассиев. Трансляция боя начнется на РБК-Украина в 23:00 по киевскому времени, а смотреть поединок можно на Интере. Украинский и российский чемпионы сойдутся в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в весовой категории до 91 кг. По мнению букмекеров, ставки равны.

21 июля 23:00

Москва, СК "Олимпийский"

Самый ожидаемый бой года: на кону стоят четыре титула WBC, WBO, IBF, WBA в первом тяжелом (до 90,7 кг), пояс Мухаммеда Али, призовые, но главное - статус лучшего тяжеловеса планеты.

Изначально бой должен был пройти 11 мая в Саудовской Аравии, однако из-за травмы украинского боксера встречу отменили. Позже стало известно о переносе боксерского поединка в столицу России.

На пути к финалу украинский боксер сначала досрочно победил Марко Хука в четвертьфинале, а затем по очкам превзошел Майриса Бриедиса в полуфинале. Гассиев, в свою очередь, получил две досрочные победы: над Кшиштофом Влодарчиком, а затем был сильнее Юниера Дортикоса.

Согласно контракту, боксеры проведут обязательный матч-реванш, независимо от результата первого поединка.

Перед выходом на ринг Усика и Гассиева ожидается проведение еще шести встреч в андеркарте. На этом боксерском вечере сразятся Федор Чудинов, Майрис Бриедис, Денис Шафиков, Константин Пономарев и другие известные боксеры. Также свой поединок проведет перспективный украинец Сергей Богачук. Его соперником будет грузин Николози Гвиниашвилли.