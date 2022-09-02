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Усик – Ф'юрі. Українець озвучив плани на випадок зриву об'єднавчого бою

Фото: Олександр Усик під час прес-конференції у Києві (РБК-Україна)
Автор: Антон Федорців

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик зізнався, що альтернативних варіантів поєдинків, окрім бою з Тайсоном Ф'юрі, розглядати не готовий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію боксера.

Українець націлений виключно на об'єднавчий бій із чемпіоном WBC. Британський боксер залишається єдиним бажаним суперником у шортлисті чемпіона в хевівейті за версією чотирьох організацій.

"Ми не знаємо, що в голові Тайсона. Усі знають, що він дуже шалений хлопець. Менеджери та промоутери працюють над організацією бою. Я дуже хотів би, щоб цей поєдинок відбувся наступного року. Але якщо це не буде Ф'юрі, то якось і немає інтересу з кимось іще боксувати", – заявив Усик.

Напередодні стало відомо, що переможець бою між Джозефом Паркером і Джо Джойсом стане обов'язковим претендентом на поєдинок із 35-річним українцем. Переможець двобою новозеландця і британця отримає титул тимчасового чемпіона WBO.

Раніше менеджер Усика Егіс Клімас анонсував об'єднавчий поєдинок у важкій вазі проти Тайсона Ф'юрі на кінець 2022-початок 2023 рр. Бій, найімовірніше, відбудеться на Близькому Сході.

До слова, боксер Усик і ще два десятки спортсменів отримали державні нагороди до Дня незалежності України.

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Олександр УсикТайсон Ф'юріБокс