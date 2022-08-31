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Усик – Ф'юрі. Українець матиме зобов'язання провести інший бій

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Середа 31 серпня 2022 15:03
Усик – Ф'юрі. Українець матиме зобов'язання провести інший бій Фото: Олександр Усик перед боєм проти Ентоні Джошуа (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Всесвітня боксерська організація (WBO) може сплутати карти в підготовці об'єдначого поєдинку в хевівейті між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Український боксер матиме ще одного суперника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Boxing Scene.

Переможець бою між Джозефом Паркером і Джо Джойсом стане обов'язковим претендентом на поєдинок із 35-річним українцем. Переможець двобою новозеландця і британця отримає титул тимчасового чемпіона WBO.

Паркер у 2016-2018 рр. уже володів цим чемпіонським поясом. Однак, програв бій Ентоні Джошуа. Торік британський боксер програв усі свої титули Усику, а нещодавно не зміг їх повернути в рамках бою-реваншу. Натомість сьогодні Паркер – другий номер рейтингу WBO, а Джойс – перший.

Бій Джойс – Паркер відбудеться 24 вересня. Поєдинок проведуть у Сполученому Королівстві. Наразі Джойс є володарем поясів WBO International і WBC Silver у хевівейті.

Раніше менеджер Усика Егіс Клімас анонсував об'єднавчий поєдинок у важкій вазі проти Тайсона Ф'юрі на кінець 2022-початок 2023 рр. Бій, найімовірніше, відбудеться на Близькому Сході.

До слова, боксер Усик і ще два десятки спортсменів отримали державні нагороди до Дня незалежності України.

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