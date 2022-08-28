RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Усик – Ф'юрі. Менеджер українця озвучив терміни поєдинку

Фото: Олександр Усик виходить на бій проти Ентоні Джошуа (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Потенційний об'єднавчий поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі обростає новими подробицями. Менеджер Егіс Клімас спрогнозував імовірну дату бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ESNEWS.

Розпорядник кар'єри українського боксера гадає, що бій із "Циганським Королем" може відбутися ще в 2022 році. Імовірне місце проведення поєдинку – Близький Схід.

"Усик повинен перемогти Ф'юрі. Він зобов'язаний це зробити. Те саме, що ми зробили в бою з Джошуа. Ми хочемо влаштувати поєдинок із Ф'юрі на Близькому Сході наприкінці цього чи початку наступного року", – розповів Клімас.

Напередодні Ф'юрі вирішив повернутися в ринг заради бою з Усиком. Британський боксер намагається вибити собі рекордний гонорар. Чемпіон WBC нібито вимагає за поєдинок проти володаря чемпіонських поясів WBA, WBO, IBF та IBO Усика 125 млн фунтів плюс відсотки за продаж телетрансляцій.

Раніше промоутер українця Олександр Красюк не підтвердив інформацію британської преси про узгоджений на 17 грудня об'єднавчий поєдинок свого підопічного з Ф'юрі. Наразі перемовини між зацікавленими сторонами тривають.

Нагадаємо, що українець Усик вдруге здолав Джошуа та зберіг чемпіонські пояси в хевівейті.

До слова, раніше опублікували хронологію подій бою-реваншу між Усиком і Джошуа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр УсикТайсон Ф'юріБокс