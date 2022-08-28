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Усик – Фьюри. Менеджер украинца озвучил сроки поединка

Фото: Александр Усик выходит на бой против Энтони Джошуа (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Потенциальный объединительный поединок за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри обрастает новыми подробностями. Менеджер Эгис Климас спрогнозировал вероятную дату боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ESNEWS.

Распорядитель карьеры украинского боксера считает, что бой с "Цыганским Королем" может состояться еще в 2022 году. Вероятное место проведения поединка – Ближний Восток.

"Усик должен победить Фьюри. Он обязан это сделать. То же, что мы сделали в бою с Джошуа. Мы хотим устроить поединок с Фьюри на Ближнем Востоке в конце этого или начале следующего года", – рассказал Климас.

Накануне Фьюри решил вернуться в ринг ради боя с Усиком. Британский боксер пытается выбить рекордный гонорар. Чемпион WBC якобы требует за поединок против обладателя чемпионских поясов WBA, WBO, IBF и IBO Усика 125 млн фунтов плюс проценты за продажу телетрансляций.

Ранее промоутер украинца Александр Красюк не подтвердил информацию британской печати о согласованном на 17 декабря объединительном поединке своего подопечного с Фьюри. Переговоры между заинтересованными сторонами продолжаются.

Напомним, что украинец Усик во второй раз одолел Джошуа и сохранил чемпионские пояса в хевивейте.

К слову, ранее опубликовали хронологию событий боя-реванша между Усиком и Джошуа.

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