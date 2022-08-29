Усик – Ф'юрі. Британський боксер отримав додатковий час на рішення про новий бій

34-річний британець незабаром повинен надати остаточну відповідь щодо свого майбутнього. Якщо він не продовжить виступи на професіональному рівні, то втратить чемпіонський пояс.

"WBC знає про трагедію, що трапилася в родині Тайсона (вбивство кузена боксера – ред.). Ми продовжуємо дедлайн з офіційним рішенням щодо подальшої кар'єри Ф'юрі, зважаючи на делікатність ситуації, до 2 вересня", – розповів президент ради Сулейман.

Напередодні менеджер Усика Егіс Клімас анонсував об'єднавчий поєдинок у важкій вазі проти Тайсона Ф'юрі на кінець 2022-початок 2023 рр. Бій, найімовірніше, відбудеться на Близькому Сході.

Раніше Ф'юрі вирішив повернутися в ринг заради бою з Усиком. Британський боксер намагається вибити собі рекордний гонорар. Чемпіон WBC нібито вимагає за поєдинок проти володаря чемпіонських поясів WBA, WBO, IBF та IBO Усика 125 млн фунтів плюс відсотки за продаж телетрансляцій.