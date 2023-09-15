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Усик – Фьюри. Топ-инсайдер анонсировал оформление соглашения на объединительный поединок

Фото: Александр Усик и Тайсон Фьюри контролируют 5 поясов на двоих (коллаж РБК-Украина)
Автор: Антон Федорцив

Потенциальный бой между украинцем Александром Усиком и британским боксером Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте приобрел реальные очертания.

Об этом заявил инсайдер Майкл Коппинджер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста ESPN.

Очередная попытка организовать бой двух чемпионов имеешь шанс стать успешным. Переговоры между командами украинского боксера с поясами WBA, WBO, IBF, IBO и британца с титулом WBC двигаются к оформлению договора на поединок.

"Тайсон Фьюри сфокусирован на бою против Фрэнсиса Нганну 28 октября, но оживляются переговоры о бое против Александра Усика в следующем году за звание абсолютного чемпиона в хевивейте в Саудовской Аравии. Много оптимизма, что соглашение будет заключено", – объяснил Коппинджер.

Первым кандидатом на бой против Усика остается хорват Хргович. Он стал обязательным соискателем на поединок с украинцем от IBF. Если команда Усика снова не сможет согласовать объединительный бой с Фьюри, то он выйдет в ринг против балканца.

Накануне президент WBC Сулейман выразил приверженность организации боя Усик – Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира. По мнению функционера, объединительный поединок будет иметь приоритет перед другими вариантами. Всемирный боксерский совет не будет препятствовать боксерам.

 

 

К слову, ранее вспомнили хронологию событий в бою Усика против британца Дюбуа.

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