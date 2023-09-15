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Усик – Ф'юрі. Топ-інсайдер анонсував оформлення угоди на об'єднавчий поєдинок

Фото: Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі контролюють 5 поясів на двох (колаж РБК-Україна)
Автор: Антон Федорців

Потенційний бій між українцем Олександром Усиком і британським боксером Тайсоном Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті набув реальних обрисів.

Про це заявив інсайдер Майкл Коппінджер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста ESPN.

Чергова спроба організувати бій двох чемпіонів маєш шанс стати успішною. Перемовини між командами українського боксера з поясами WBA, WBO, IBF, IBO та британця з титулом WBC рухаються до оформлення договору на поєдинок.

"Тайсон Ф'юрі сфокусований на бою проти Френсіса Нганну 28 жовтня, але пожвавлюються переговори про бій проти Олександра Усика наступного року за звання абсолютного чемпіона в хевівейті у Саудівській Аравії. Багато оптимізму, що угода буде укладена", – пояснив Коппінджер.

Першим кандидатом на бій проти Усика наразі залишається хорват Хрговіч. Він став обов'язковим претендентом від IBF на поєдинок з українцем. Якщо команда Усика знову не зможе узгодити об'єднавчий бій із Ф'юрі, то він вийде в ринг проти балканця.

Напередодні президент WBC Сулейман висловив прихильність до організацію бою Усик – Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу. На переконання функціонера, об'єднавчий поєдинок матиме пріоритет перед іншими варіантами. Усесвітня боксерська рада не чинитиме перепон боксерам.

 

 

До слова, раніше пригадали хронологію подій у бою Усика проти британця Дюбуа.

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Олександр УсикТайсон Ф'юріБокс