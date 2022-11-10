Усик – Фьюри. Промоутер украинца озвучил базовую дату объединительного боя
Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри продолжает приобретать реальные очертания. Появилась ориентировочная дата боя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BoxOffice.
Промоутер украинского боксера Александр Красюк поделился новостями по организации суперпоединка. Команды чемпиона WBA, WBO, IBF, IBO и обладателя пояса WBC рассматривают несколько дат боя.
"У нас сейчас есть рабочие даты. Это промежуток времени с 18 февраля по 4 марта. Это три уикенда. 18, 25 февраля и 4 марта. В любую из этих суббот может состояться поединок. Пока что рабочей датой является 18 число, но финально мы утвердимся после поединка 3 декабря", – заявил Красюк.
Фьюри еще может лишиться чемпионского звания. На 3 декабря назначен третье сражение в противостоянии "Цыганского Короля" с соотечественником Дереком Чисорой. Предыдущие две встречи британцев в ринге завершились победами действующего чемпиона.
Ранее Фьюри и Чисора провели битву взглядов перед боем 3 декабря. Оба боксера были в хорошем настроении и шутили над экс-чемпионом хевивейта по нескольким версиям Энтони Джошуа.
К слову, ранее собрали главные события вокруг потенциального боя Усик – Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.
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