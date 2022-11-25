ua ru
Пт, 25 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Экс-чемпион мира по боксу умер в 37 лет: что произошло

Новина українською →
Пятница 25 ноября 2022 10:32
Экс-чемпион мира по боксу умер в 37 лет: что произошло Фото: Мойзес Фуэнтес (справа) не пришел в себя после поражения в прошлом году (elsiglodedurango.com.mx)
Автор: Антон Федорцив

Мексиканский боксер Мойзес Фуэнтес раньше времени ушел из жизни из-за спровоцированных спортом проблем со здоровьем. Он был чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт союза.

37-летний легковес отошел в вечность. Он больше года боролся за свою жизнь после тяжелых последствий боя против Давида Куэльяра.

"С глубокой печалью и горем мы извещаем, что мексиканский чемпион Мойзес Фуэнтес умер. Он потерпел поражение нокаутом, в результате чего в его голове образовался тромб. Мойзес храбро боролся более года, но, к сожалению, в этот четверг ушел из жизни", – говорится в заявлении WBO.

Семья Фуэнтеса уже получила соболезнования от президента Всемирного боксерского совета Маурисио Сулеймана. Когда-то мексиканец был временным чемпионом WBC среди молодежи.

В августе 2011 года Фуэнтес победил соотечественника Рауля Гарсию раздельным решением судей и завоевал титул чемпиона мира по версии WBO в минимальном весе. Контролировал пояс два года. Всего в ринге провел 33 поединка – 25 побед (14 нокаутом), 7 поражений, 1 ничья.

К слову, ранее собрали главные события вокруг потенциального боя Усик – Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бокс
NEWS
Свет, тепло, вода и транспорт: какая ситуация в Киеве к утру
Свет, тепло, вода и транспорт: какая ситуация в Киеве к утру
DAILY
На стороне Кремля. Почему Венгрия помогает России в войне против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина На стороне Кремля. Почему Венгрия помогает России в войне против Украины