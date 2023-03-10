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Донат Украине. Усик согласился на ультиматум Фьюри, но выдвинул условие

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Украина, Пятница 10 марта 2023 23:05
Донат Украине. Усик согласился на ультиматум Фьюри, но выдвинул условие Фото: украинский боксер Александр Усик (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 10 марта, украинский боксер согласился на финансовый ультиматум британского боксера Тайсона Фьюри, который британец выдвинул перед потенциальным поединком, но выдвинул свое условие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Instagram спортсмена.

Сегодня Усик ответил Фьюри, записав к нему видеообращение, в котором согласился на условия британца по распределению гонорара за вероятное сражение за звание абсолютного чемпиона мира. Однако украинец выдвинул одно свое условие.

"Я принимаю твое предложение 70% на 30%, чтобы сразиться 29 апреля на "Уэмбли". Но ты обещаешь пожертвовать Украине миллион фунтов (приблизительно 1 187 000 долларов - ред.) сразу после боя. И за каждый день твоей задержки вы заплатите украинцам 1% из своего кошелька", – сказал украинский боксер.

Пока не известно, состоится ли все же бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Усик - Фьюри, поскольку стороны не могут договориться по финансовым вопросам.

Напомним, сегодня Фьюри вышел в публичное пространство с ультиматумом для украинского чемпиона.

К слову, ранее Украина объявила бойкот чемпионата мира по боксу из-за участия РФ и Белоруссии.

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