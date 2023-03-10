Донат Украине. Усик согласился на ультиматум Фьюри, но выдвинул условие
Сегодня, 10 марта, украинский боксер согласился на финансовый ультиматум британского боксера Тайсона Фьюри, который британец выдвинул перед потенциальным поединком, но выдвинул свое условие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Instagram спортсмена.
Сегодня Усик ответил Фьюри, записав к нему видеообращение, в котором согласился на условия британца по распределению гонорара за вероятное сражение за звание абсолютного чемпиона мира. Однако украинец выдвинул одно свое условие.
"Я принимаю твое предложение 70% на 30%, чтобы сразиться 29 апреля на "Уэмбли". Но ты обещаешь пожертвовать Украине миллион фунтов (приблизительно 1 187 000 долларов - ред.) сразу после боя. И за каждый день твоей задержки вы заплатите украинцам 1% из своего кошелька", – сказал украинский боксер.
Пока не известно, состоится ли все же бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Усик - Фьюри, поскольку стороны не могут договориться по финансовым вопросам.
Напомним, сегодня Фьюри вышел в публичное пространство с ультиматумом для украинского чемпиона.
К слову, ранее Украина объявила бойкот чемпионата мира по боксу из-за участия РФ и Белоруссии.
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