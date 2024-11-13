Усик – Фьюри. Легендарный чемпион удивил прогнозом на бой-реванш

Бой-реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местную Kingdom Arena. В первом поединке победил украинец.

"Усик – лучший тяжеловес мира на данный момент. Но я поставлю на то, что Фьюри победит его. Почему? Потому что я его фанат. Потому что его отец дал ему мое имя. Я не брошу его сейчас", – заявил "Железный Майк".

Тайсон предположил, что когда-нибудь выйдет в ринг против Фьюри. Американец признался, что во время подготовки к поединку против блогера Джейка Пола почувствовал себя "молодым и сильным". Вероятность выставочного боя против "Цыганского Короля" возрастет в случае победы Тайсона над Полом.

Что известно о бое Усик – Фьюри 2

В случае отказа Фьюри от боя Усик будет иметь трех претендентов на замену. Компанию чемпиона IBF Дюбуа составят еще два тяжеловеса – Чарр (регулярный чемпион WBA) и Паркер (временный чемпион WBO).

Украинец рассказал детали процесса поиска бойцов для подготовки ко второму поединку. Он готов вовлекать в работу и любителей, и профессионалов. Перед приглашением в лагерь команда украинского чемпиона проводит анализ видео работы кандидатов.

В первом бою Усик одержал победу после раздельного решения судей. Предпочтение украинцу отдали два из трех представителей коллегии – 115:112, 114:113. Еще один "насчитал" победу Фьюри (114:113).