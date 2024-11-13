UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Усик – Ф'юрі. Легендарний чемпіон здивував прогнозом на бій-реванш

Фото: Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі вийдуть в ринг 21 грудня (колаж РБК-Україна)
Автор: Антон Федорців

Культовий американський боксер Майк Тайсон поділився міркування щодо другого поєдинку між українцем Олександром Усиком і британським спортсменом Тайсоном Ф'юрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.

Бій-реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. У першому поєдинку перемогу здобув українець.

"Усик – найкращий важковаговик світу на цей момент. Але я поставлю на те, що Ф'юрі переможе його. Чому? Бо я його фанат. Тому що його батько дав йому моє ім'я. Я не кину його зараз", – заявив "Залізний Майк".

Тайсон припустив, що колись вийде в ринг проти Ф'юрі. Американець зізнався, що під час підготовки до поєдинку проти блогера Джейка Пола відчув себе "молодим і сильним". Імовірність виставкового бою проти "Циганського Короля" зросте в разі перемоги Тайсона над Полом.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі 2

У разі відмови Ф'юрі від бою Усик матиме трьох претендентів на заміну. Компанію чемпіону IBF Дюбуа складуть ще два важковаговики – Чарр (регулярний чемпіон WBA) і Паркер (тимчасовий чемпіон WBO).

Українець розповів деталі процесу пошуку бійців для підготовки до другого поєдинку. Він готовий залучати до роботи і аматорів, і професіоналів. Перед запрошенням у табір команда українського чемпіона проводить аналіз відео роботи кандидатів.

У першому бою Усик здобув перемогу після роздільного рішення суддів. Перевагу українцю віддали два з трьох представників колегії – 115:112, 114:113. Ще один "нарахував" перемогу Ф'юрі (114:113).

До слова, раніше пригадали найпам'ятніші бої Узелкова в професіональній кар'єрі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр УсикТайсон Ф'юріБокс