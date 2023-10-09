Усик – Фьюри. Экс-тренер украинца открыл единую гарантию боя за абсолют

Тренер и функционер до сих пор не уверен, что бой за абсолют состоится. В то же время он назвал условие, с наступлением которого поединок будет неотвратимым.

"То, что бой Фьюри – Усик объявили – очень хорошо, ведь это очень большое событие для мира бокса. А уверенным на 100% о том, что бой состоится можно быть только тогда, когда боксеры вышли в ринг. Все происходящее до этого, может иметь много разных сценариев", – заявил Ватаманюк.

По словам специалиста, поклонникам бокса остается надеяться на то, что поединок между обладателями чемпионских поясов в супертяжелом весе не сорвется. Внести разлад в процесс организации боя за титул абсолютного чемпиона в хевивейте может и выставочный бой Фьюри против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

"Во-первых, и Фьюри и Нганну – большие ребята, тяжелые. Они оба являются чемпионами в своих видах спорта. Поэтому это точно не просто шоу. Также нельзя забывать, что есть такой момент как травма или рассечение. Будем надеяться, что их никто не получит, но этот фактор отвергать нельзя", – добавил Ватаманюк.

Ранее Усик и Фьюри согласовали поединок за абсолют в хевивейте. Бой между украинцем-чемпионом по версиям IBF, IBO, WBA, WBO и британским боксером с титулом WBC окончательной даты еще не получил. Рабочие варианты – 23 декабря и январь 2024 года.