Усик – Ф'юрі. Екс-тренер українця відкрив єдину гарантію бою за абсолют

Тренер і функціонер досі не впевнений, що бій за абсолют відбудеться. Водночас він назвав умову, з настанням якої поєдинок буде невідворотним.

"Те, що бій Ф'юрі – Усик оголосили – дуже добре, адже це дуже велика подія для світу боксу. А впевненим на 100% про те, що бій відбудеться можна бути лише тоді, коли боксери вийшли в ринг. Усе, що відбувається до цього, може мати багато різних сценаріїв", – заявив Ватаманюк.

За словами фахівця, шанувальникам боксу залишається сподіватися на те, що поєдинок між володарями чемпіонських поясів у суперважкій вазі не зірветься. Розладнати процес організації бою за титул абсолютного чемпіона в хевівейті може й виставковий бій Ф'юрі проти екс-чемпіона UFC Френсіса Нганну.

"По-перше, і Ф’юрі і Нганну – великі хлопці, важкі. Вони обидва є чемпіонами у своїх видах спорту. Тому це точно не просто шоу. Також не можна забувати, що є такий момент як травма або розсічення. Будемо сподіватись, що їх ніхто не отримає, але цей фактор відкидати не можна", – додав Ватаманюк.

Раніше Усик і Ф'юрі узгодили поєдинок за абсолют у хевівейті. Бій між українцем-чемпіоном за версіями IBF, IBO, WBA, WBO та британським боксером із титулом WBC остаточної дати ще не отримав. Робочі варіанти – 23 грудня і січень 2024 року.