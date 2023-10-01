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Альварес победил Чарло по решению судей, Гвоздик нокаутировал Родригеса: видео

Лас-Вегас, Воскресенье 01 октября 2023 11:12
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Альварес победил Чарло по решению судей, Гвоздик нокаутировал Родригеса: видео Фото: Сауль Альварес разобрался с Джермеллом Чарло (facebook.com/ShowtimeBoxing)
Автор: Антон Федорцив

Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес одолел американца Джермелла Чарло в главном поединке вечера в Неваде. Украинец Александр Гвоздик одержал победу в андеркарде боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

33-летний латиноамериканец уверенно победил оппонента в 12-ти раундах. Судьи единодушно предпочли мексиканца по итогам боя.

"Канело" доминировал на протяжении всего поединка. Кульминацией стал седьмой раунд, когда Альварес отправил Чарло в нокдаун. Американский боксер опустился на одно колено, но сумел подняться и продолжить бой. Впрочем, судейская коллегия была неумолима – 118:109, 118:109 и 119:109 в пользу уроженца Гвадалахары.

Битва Альвареса и Чарло стала первым в истории поединком абсолютных чемпионов. "Канело" контролировал все пояса во втором среднем весе, американец – в первом среднем весе. Латиноамериканец сохранил все титулы и получил "Пояс Пуэблы" от WBC.

Гвоздик же разобрался с бразильским ветераном Родригесом на разогреве публики перед топ-поединком. Украинский боксер потратил на бой немного времени. Он отправил 38-летнего соперника на пол правым хуком на старте второго раунда. Рефери остановил противостояние.

К слову, ранее Усик и Фьюри согласовали поединок за абсолют в хевивейте.

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Александр Гвоздик Бокс
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