Альварес победил Чарло по решению судей, Гвоздик нокаутировал Родригеса: видео

33-летний латиноамериканец уверенно победил оппонента в 12-ти раундах. Судьи единодушно предпочли мексиканца по итогам боя.

"Канело" доминировал на протяжении всего поединка. Кульминацией стал седьмой раунд, когда Альварес отправил Чарло в нокдаун. Американский боксер опустился на одно колено, но сумел подняться и продолжить бой. Впрочем, судейская коллегия была неумолима – 118:109, 118:109 и 119:109 в пользу уроженца Гвадалахары.

Битва Альвареса и Чарло стала первым в истории поединком абсолютных чемпионов. "Канело" контролировал все пояса во втором среднем весе, американец – в первом среднем весе. Латиноамериканец сохранил все титулы и получил "Пояс Пуэблы" от WBC.

Гвоздик же разобрался с бразильским ветераном Родригесом на разогреве публики перед топ-поединком. Украинский боксер потратил на бой немного времени. Он отправил 38-летнего соперника на пол правым хуком на старте второго раунда. Рефери остановил противостояние.

WHAT A START



Oleksandr Gvozdyk sits down Rodrigues with a right hook to earn the 2nd round TKO victory in our #CaneloCharlo prelims opener



Stream: https://t.co/dJMSU4lOQY pic.twitter.com/QoOgrD1WxH