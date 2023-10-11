Усик – Фьюри: состоится ли бой в случае поражения британца от Нганну

Бой Фьюри – Нганну состоится 28 октября в Саудовской Аравии. В ринг боксеры выйдут в местной столице Эр-Рияде. Старт поединка назначен на 21:00 по киевскому времени.

Выставочное сражение "Цыганского Короля" будет предшествовать объединительному поединку против Александра Усика за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Впрочем, украинцу не стоит беспокоиться за исход боя Фьюри. Титул WBC британца в поединке против Нганну на кону стоять не будет.

Всемирный боксерский совет предоставил Фьюри специальное разрешение на бой против бывшего чемпиона UFC. Поединок продлится 10 раундов. Победитель противостояния получит специальный пояс "чемпиона Эр-Рияда". После боя ведущие промоутеры якобы объявят дату поединка британца и украинца.

Ранее Усик и Фьюри согласовали поединок за абсолют в хевивейте. Бой между украинцем-чемпионом по версиям IBF, IBO, WBA, WBO и британским боксером с титулом WBC окончательной даты еще не получил. Рабочие варианты – 23 декабря и январь 2024 года.